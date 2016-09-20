柯文哲：台北燈節明年在西區舉辦

台北市長柯文哲今天在議會施政報告時說，明年台北燈節會從中華路延伸，經北門廣場等處，希望北門未來可當成國家門面；至於台北表演藝術中心完工日期，他坦言相當憂慮。

台北市議會下午舉行第12屆第4次定期大會第2次會議，柯文哲率各單位主管列席，柯文哲原本預定下午2時要進行施政報告，但卻遭藍綠議員連番砲轟杯葛，導致報告延遲1個多小時才開始。

柯文哲下午3時許進行施政報告，並以簡報說明內容，報告包含營造永續環境、健全都市發展、發展多元文化、優化產業勞動、強化社會支持、打造優質教育、確保健康安全、實現良善治理等8大策略。

他表示，要把台北市變成宜居城市，但台北要不要變成國際化城市，內部還在討論，民眾希望政府是服務不是管理，所以公務機關心態要從管理團體轉向服務團隊；台灣是一個沒有資源的地方，創新是台灣唯一出路，政治上，有人說要趨於保守，「但我認為，有選擇的話，應該要勇敢創新」。

柯文哲也提到西區門戶計畫，他說，北門預計到明年6月全部修整完畢，台北燈節過去都在花博舉行，明年燈會以西門町為中心，台北燈節地點從交6廣場到北門廣場延伸至中華路，「法國有凱旋門，希望台灣將來也可把北門作為國門，並當成台北市象徵」。

施政報告提及，西區門戶計畫第一工區是以重慶南路以西，包含北門廣場、中華路修建，另外台北西站A、B棟也會今年9、10月進行改建成交6廣場，內設候車亭等設施，第二工區是以重慶南路以東為主。

柯文哲也提到，捷運票價已有20年沒調漲，未來2年也不會，但會透過商業化，像是設置智慧取物櫃、開發商用App、建置數位媒體系統、推展行動廣告業務、調整規劃商業攤位等方式提高商業收入，補足差額。

至於台北表演藝術中心，從市府提供的報告發現，主體建築和劇場設備預定今年7月完成，但目前進度些微落後，柯文哲說，對北藝感到憂心，因為廠商財務搖搖欲墜，市府會盡量撐住，本來完工日期最快是明年7月，「但現在相當焦慮，會盡全力把北藝蓋好」。1050920

(中央社)