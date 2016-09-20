吳慷仁拍一把青險重傷 導演當場嚇傻
演員吳慷仁以「一把青」入圍本屆金鐘影帝，導演今天透露，吳慷仁曾在拍攝跳窗逃走的一幕，因靴子勾到窗框，當場從4、5公尺高摔落地，卻奇蹟般沒事，讓目睹一切的他嚇傻。
公視戲劇「一把青」叫好又叫座，不僅刷新公視文學戲劇最高收視，今年更一口氣入圍金鐘獎13項，成績亮眼。公視今天舉行「一把青」媒體茶敘，由導演曹瑞原及主演吳慷仁出席，分享拍戲製作過程。
吳慷仁透露，一開始為了選角與導演見面討論時，還以為自己連配角都選不上，只因會面結束後，導演跟他說了一句，「你要多看一點書。」他笑說，當時在想「難道我只有高中畢業的事情，被他看出來了？」
導演在一旁聽了、哈哈大笑地表示，事實剛好相反，第一次見面後，他就屬意吳慷仁演出劇中郭軫的角色，只是選角不是他自己一人能決定的，所以才沒明說。至於「多看書」，只是導演用來勉勵演員增廣見聞的話而已，導演也說，吳慷仁早入社會，歷練豐富反而是他的優點之一。
「一把青」開拍後，竟也曾歷經停拍危機，導演透露，有一幕吳慷仁為了躲避軍隊抓人，從屋內跳到窗外逃走，在試戲時，吳慷仁的靴子意外卡到窗框，當場從4、5公尺高摔落，跌在一階一階的水泥地上。
導演心有餘悸地說，「我一看到他的鞋子卡住，就覺的慘了，下一眼看到的應該就是頭破血流的吳慷仁，劇組也可能因此停拍。」沒想到吳慷仁當時摔下來，翻了一圈，恰好手撐在地上落地，毫髮無傷，兩人直說是「奇蹟」，老天有保佑，不然觀眾就看不到「一把青」了。1050920
(中央社)
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