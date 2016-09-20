桃園大樓火警 受困民眾陽台避難獲救

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桃園藝文特區一處38樓高的大樓下午發生火警，多人受困，桃園消防局人員電話引導民眾至陽台避難，順利救出18人。

桃園消防局救災救護指揮中心今天下2時55分接獲民眾報案，位於桃園區中正路的中悅一品社區4樓發生火警，警消獲報，立即調派各式消防車20輛、救護車11輛，總計31輛，消防人員73名前往搶救。

桃園消防局說，下午3時4分到達現場，建築物為38層的集合住宅使用，起火層為4樓，消防局指揮中心獲知報案民眾受困，立即在電話中指導民眾至陽台避難，並請他們先打開鐵窗呼救，計有多名受困於4樓、13樓及6樓。

消防局搶救人員到達後，發現陽台有民眾呼救，現場指揮官立即指示人員入內搜救並引導避難，順利引導救出18名民眾，經救護人員評估後並無明顯外傷且意識清楚。

桃園消防局說，其中4位民眾因有受煙燻及驚嚇，送往經國路敏盛醫院檢查。

至於這起住宅火勢，桃園消防局於下午3時21分控制，火勢在3時28分熄滅，財物損失待查，實際起火原因正由消防局火調人員鑑識調查。1050920

(中央社)