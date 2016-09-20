飼料客製化 照顧毛小孩健康

寵物健康意識抬頭，飼主也日漸重視家中寵物的健康，有業者首創客製化犬糧，針對每隻毛小孩的驗血報告，調配出最適合狗狗的飼料，讓每個毛小孩都能吃得安心、吃得健康。

寵物在家庭生活中越來越重要，大部分民眾為了自己的毛小孩，也都會為狗狗精挑細選飼料。前台北市獸醫公會理事長楊靜宇表示，狗狗平均壽命增加，但高齡犬慢性疾病卻日漸增多，「藥補不如食補」，飲食絕對是狗狗保健的第一步。

楊靜宇指出，狗狗過去多死於例如犬瘟熱，腸炎、心絲蟲等傳染病，但因大眾努力，狗狗平均壽命已逐漸增加，只要照顧得好，狗狗年齡都可以到15、18甚至20歲。不過，平均壽命增加，往往過去不會發生的疾病，卻漸漸發生在高齡犬身上，像是白內障、肥大型心肌症、腎衰竭、退化性關節炎等等文明病。

寵物飼糧唯寵董事總經理吳光中表示，客製化狗狗飼料，不僅希望能解決狗狗的食安問題，也能讓狗狗吃的開心、吃得健康。楊靜宇表示，狗狗身上可能一次不只有一種疾病，何況狗狗不會說話，即便到醫院也不可能告訴醫生哪裡不舒服。因此，唯一能夠知道狗狗哪裡不舒服或是生病，只能從狗狗驗血的數字來看。

楊靜宇指出，不論是狗狗或是人類，食物就是日常生活中最重要的保健，透過驗血報告而調配出來的狗糧，絕對是狗狗最大的福音。1050920

(中央社)