港泰台州油汙1周內清除 就地拆解要1年
莫蘭蒂颱風颳起的強風將中國籍4萬噸輪船「港泰台州」吹到金門古崗海邊，船身撞出3個洞，漏油汙染附近海域、岩礁與海灘，航港局副局長林昌輝表示，預計1周內清除油汙，並評估該如何處理船身，若無法拖走，就地拆解恐需1年的時間。
航港局檢查發現，港泰台州左舷第3、第4和右舷第3油櫃有破洞，裡面的油被海水沖出，目前船內仍有25噸柴油、2.5噸潤滑油以及70噸油汙廢水，暫時沒有外洩疑慮，但船身往左傾10度，風險仍在。
林昌輝說，沙灘上的油汙預計過2天可以清除，岩礁要耗費的時間較久，預計要1個禮拜，此外，3天內將找廠商抽走船內剩餘的油，並進行水下攝影檢查船隻破損情形，預估要4個工作天。
由於中秋節海水潮位高，港泰台州號擱淺處離海岸極近，增添拖救難度，林昌輝指出，拖救是航港局優先選項，不得已時才走向就地拆解，以4萬噸的船隻來算，拆解恐怕需要1年的時間。
林昌輝表示，抽離船內剩餘的油，工程大約要100萬元經費，加上金門民眾損失、生態浩劫和海巡官兵出動的費用，未來都要向船公司求償，目前船上6名中國籍船員扣在金門，不能離境。
(中時)
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