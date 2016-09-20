兩女神同框了！李嘉欣、黎姿凍齡高顏值超逆天

李嘉欣、黎姿19日合體為設計師好友慶生。（圖／取材自張潔雯微博）

46歲港星李嘉欣與富商許晉亨結婚生子後，即減少演藝工作、專心在家相夫教子，而另一44歲港星黎姿嫁給富商馬廷強後，便宣布退出演藝圈，兩人是許多人心中的女神，同時也是好閨蜜。昨她們合體為好友慶生並合照留念，讓大批網友直喊畫面太美啦！

李嘉欣和黎姿現雖不常出現在螢光幕前，但偶爾仍會在社群網站分享近況，一解粉絲的相思之情。兩人昨（19日）和同為貴婦的李嘉欣姐姐李嘉明，一起替時裝設計師張潔雯慶生，只見李嘉欣身穿優雅白衫、氣質依舊，黎姿則以紅色貼身裙亮相，仍保持曼妙身材，看不出已是3個孩子的媽。

兩大女神同框的畫面，引粉絲激動直喊「顏值爆表」、「兩個女神怎麼都不會老」、「好賞心悅目的畫面」、「香港最美的2個女人同框了」。

(中時電子報)