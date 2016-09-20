違反選罷法 時力及黃國昌遭中選會各罰百萬

選舉期間因從事造勢活動逾時，時代力量及黃國昌遭中選會各罰百萬。（資料照,趙雙傑攝）

中選會下午召開委員會議，針對第14任總統副總統及第9屆立法委員選舉，遭民眾檢舉有關候選人從事造勢活動逾時、散布評論民調事件以及候選人印發未簽名宣傳品討論。其中，時代力量由執行黨主席黃國昌在今年1月9日晚上6點到10點申請在濟南路舉辦「時代力量2016立法委員選前造勢活動」，超過晚上10時仍從事公開競選活動規定，且經制止不聽，對時代力量和黃國昌各開罰1百萬元。

中選會指出，依據《公職人員選罷法》第56條第1款規定，政黨及任何人，不得於競選活動期間之每日上午7時前或下午10時後，從事公開競選或助選活動。違者處新臺幣50萬元以上、5百萬元以下罰鍰；經制止不聽者，按次連續處罰。政黨、法人或非法人團體違反規定，併處罰其代表人及行為人。

此外，綠黨現任桃園市議員王浩宇於投票日前10日起至投票時間截止前於個人臉書散布評論民調，違反《公職人員選罷法》規定，也遭處50萬元罰鍰。

另，民進黨立委邱議瑩在競選活動期間發送未簽名宣傳品，違反《公職人員選罷法》規定，處10萬元罰鍰。

(中時)