港股收跌19點 觀望氣氛濃厚

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香港信報報導，美國聯準會今明兩日議息，港股今（20）日窄幅偏軟，觀望氣氛濃厚。

恒指兩日反彈359點後，今早低開56點，早盤跌幅一度收窄至15點，見23,535點半日高位，其後受壓，最多挫153點，低見23,397點，之後回穩，高見23,556，全日波幅僅158點，收盤報23,530，跌19點。

大盤全日成交604.18億港元，較上日減少近17％。騰訊近期稍為落後，今日收跌0.2％報209港元，為全日最高成交金額股份。

(工商)