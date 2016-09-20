鄭捷、小燈泡融入劇情 《城人故事》諷諭時事
台北曲藝團2016年底力作《城人故事》將於10月8日在台中屯區藝文中心登場演出，把鄭捷、小燈泡社會事件融入劇本，透過黑色幽默諷諭時事，既詼諧又辛辣，轉化成舞台劇的演出，希望引起觀眾共鳴。
台北曲藝團團長葉怡均表示，她認為恐怖情人、火車炸彈、殺童等事件造成社會震撼，現象統稱為「冷漠症」，病徵是只顧自己慾望得逞或情緒發洩、不管他人死活；這次演出不僅要把台灣的社會亂象在舞台上復活，並呼籲用熱情對抗冷漠。
融合了相聲、說書以輕鬆喜劇方式呈現，舞台畫面將穿梭陰陽兩界，笑說反恐新鮮事，舉凡24孝裡的「孟宗哭筍」強調倫理孝道，「公主病了沒」把失戀、求愛遭拒心酸搬上舞台，另「我要辦轟趴」請來歌舞團助興，皆出現劇中。
《城人故事》將於10月8日晚間7點半在屯區藝文中心登場演出，民眾團購20張享9折、50張及學生享85折，或兩廳院售票系統訂票。
(中時)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。