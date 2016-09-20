鄭捷、小燈泡融入劇情 《城人故事》諷諭時事

台北曲藝團2016年底力作《城人故事》，透過黑色幽默舞台劇諷諭時事，既詼諧又辛辣。（照片由台北曲藝團提供）

台北曲藝團2016年底力作《城人故事》將於10月8日在台中屯區藝文中心登場演出，把鄭捷、小燈泡社會事件融入劇本，透過黑色幽默諷諭時事，既詼諧又辛辣，轉化成舞台劇的演出，希望引起觀眾共鳴。

台北曲藝團團長葉怡均表示，她認為恐怖情人、火車炸彈、殺童等事件造成社會震撼，現象統稱為「冷漠症」，病徵是只顧自己慾望得逞或情緒發洩、不管他人死活；這次演出不僅要把台灣的社會亂象在舞台上復活，並呼籲用熱情對抗冷漠。

融合了相聲、說書以輕鬆喜劇方式呈現，舞台畫面將穿梭陰陽兩界，笑說反恐新鮮事，舉凡24孝裡的「孟宗哭筍」強調倫理孝道，「公主病了沒」把失戀、求愛遭拒心酸搬上舞台，另「我要辦轟趴」請來歌舞團助興，皆出現劇中。

《城人故事》將於10月8日晚間7點半在屯區藝文中心登場演出，民眾團購20張享9折、50張及學生享85折，或兩廳院售票系統訂票。

(中時)