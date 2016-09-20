打造民宿創新競爭力 南投縣民宿協會辦教育訓練
南投縣民宿觀光協會結合南投縣政府為打造民宿創新競爭力，特別舉辦2梯次課程的民宿教育訓練，首梯次為大埔里地區的民宿業者，今(20)日埔里在殘褔大樓舉行，吸引了埔里、國姓、仁愛清境及魚池、日月潭等地近百家業者熱烈參與。
南投縣民宿觀光協會理事長彭成裕指出，該會近年來分別辦理美食、美學、服務為主題的教育訓練，深獲業者嘉愛，今年度再度以「打造南投民宿創新競爭力」為主題，辦理分區民宿研習，以順應當今日新月異的旅宿業發展，期藉各國民宿創新經營方式以及台灣民宿創新的案例，激發業者經營管理動力。
首梯次的課程為「民宿創新概論＋台灣創新旅宿經營實例」，特邀暨大觀餐系教授曾嘉鵬講述民宿創新的重要性及概論課程，並也邀請知名網站Dear b&b、卓也小屋、玩味旅舍的創辦人親身分享其網站、旅宿創新經營的實例，讓業者獲益良多；21日還有1場在溪頭明山森林會館。
第2梯次課程為「部落客帶你看民宿+國外創新旅宿個案分享」，也是2個場次，27日在魚池鄉公所、28日在集集鎮農會，歡迎報名，每場次限定報名上限為100名。
(中時)
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