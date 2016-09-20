台中花卉周末登場 為2018花博暖身

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台中市神岡區農會於24、25日在台中魚市場前廣場舉辦「自然怡人新花都、花團錦簇迎花博」花卉花藝特展，展示五彩繽紛台中在地花卉。（張妍溱攝）

迎接2018台中世界花卉博覽會盛事，並搭配105年度全國模範漁民表揚暨全國農特產品展售活動，神岡區農會於24、25日在南屯區台中魚市場前廣場舉辦「自然怡人新花都、花團錦簇迎花博」花卉花藝特展，展示五彩繽紛台中在地花卉用上萬朵百合、文心蘭、火鶴等架設花博的主題意像接待讓民眾提前感受花博氣氛。

農業局局長王俊雄表示，目前朝向精緻花卉努力，品質不斷提升，文心蘭成為台中最大的切花產業，外銷日本數量可達2700萬支，近期將赴荷蘭的經銷商簽訂MOU備忘錄，分散外銷市場，增加農民收益，期望透過2018世界花博，提升台中知名度，打開國際銷售市場。

全國模範漁民表揚暨全國農特產品展售活動為期2天，除展示全國各地優質生鮮蔬果、吉園圃、產銷履歷、有機、CAS驗證農產品等攤位，民眾還可觀賞花卉花藝，現場並有4千份石斑魚湯免費品嘗，每天前一百名參觀者，還可獲贈精美紀念品，送完為止。

(中時)