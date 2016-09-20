造勢活動逾時 時力及黃國昌共遭罰200萬

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中央選舉委員會今天決議，時代力量執行黨主席黃國昌在選舉期間因從事造勢活動逾時，分處時代力量及黃國昌各100萬元罰鍰；民進黨立委邱議瑩發送未簽名宣傳品，處10萬元罰鍰。

中選會今天召開委員會議，針對第14任總統副總統及第9屆立法委員選舉，遭民眾檢舉涉嫌違反「總統副總統選舉罷免法」或「公職人員選舉罷免法」等規定的案件進行審議，並做裁處。

中選會表示，時代力量由其負責人黃國昌申請於105年1月9日晚間6時至10時於中正區濟南路舉辦「時代力量2016立法委員選前造勢活動」，逾晚上10時仍從事公開競選活動，違反公職選罷法規定，經制止不聽，仍決意繼續從事公開競選活動，繼續違反規定。

中選會說，因黃國昌是以時代力量（政黨）負責人身分申請集會遊行，是政黨舉辦的競選活動，依公職選罷法第110條第5項、第6項規定，分處時代力量（政黨）及其代表人黃國昌各新台幣100萬元罰鍰。

中選會表示，民進黨籍立委邱議瑩在競選活動期間發送未簽名宣傳品，違反公職選罷法第52條第1項規定，處邱議瑩10萬元罰鍰。

中選會說，綠黨桃園市議員王浩宇於投票日前10日起至投票時間截止前，於個人臉書散布評論民調，已違反選罷法規定，依法處王浩宇50萬元罰鍰。1050920

(中央社)