力挺國軍 金門麵包店贈千盒點心

金門國軍全力投入救災，民眾有目共睹。山外一家知名麵包店免費提供1000盒點心慰勞官兵。老闆王瑋群說，「平常阿兵哥照顧我們，現在是我們力挺他們的時候了」。

颱風莫蘭蒂15日凌晨橫掃金門，到現在金門各鄉鎮路面都還遺留狂風吹落的鐵皮、木頭、石塊和垃圾，一片狼藉；風倒木經過連日曝曬，葉子都已枯乾，往日清綠蓊鬱的街頭美景不復存在。

金防部官兵從15日天一亮就帶著掃帚、電鋸投入救災行列，協助民眾清掃家園，無暇顧及自己的營區也是災區。營區災情不比營區外和緩，風倒木隨處可見；伙房兵更要在停水停電的環境下埋鍋造飯，備極艱辛，更別提還有自來水盥洗清潔了。

金防部說，保衛家園是軍人的天職，阿兵哥不以為苦。看到國軍官兵的付出，麵包店老板王瑋群十分感動。他18日號召員工為阿兵哥準備了1000個愛心點心盒，大家趕工做麵包和蛋糕，當天深夜快12時才完成包裝。

點心盒裏有簡單的肉鬆麵包、蛋塔、蛋糕和一包飲料。王群瑋說，點心盒市價才新台幣55元，小小的心意，實在不足掛齒。

王瑋群說，看到阿兵哥為大家清掃家園，很受感動，覺得他們很辛苦。他說：「平常阿兵哥照顧我們，現在是我們力挺他們的時候了」

這千盒點心隔天上午透過縣政府，由縣府人員協助運送到各單位。收到點心盒的阿兵哥在臉書上回應說，「有你們真好，我們會繼續努力，讓美麗的小島恢復原樣的美貌」。王瑋群說，「看了這個回應，我更感動了」。

此外，台電人員今天深入太武山營區搶修供電設備。台電金門營業處處長王仁炳表示，國軍自風災後動員兵力協助民間清理環境，無暇顧及自身營區環境，台電人員因此無法進入營區搶修；配合軍方排除路障後，今天終於得以進入營區搶修，台電對國軍官兵「犧牲小我，完成大我」精神，感佩不已。

營區官兵說，前幾天都是靠自來水廠載運乾淨自來水供廚房使用；弟兄姊妹的盥洗用水則是由軍方消防車供水，今天供水總算正常了。上尉連長李敏說，風災隔天就有民眾從玉章路口登太武山，沿路看到官兵清理風倒木，都為他們加油打氣，他們備受鼓舞。

不過，也有官兵透露，還有部分營區對外道路遭風倒木阻絕，無法與外界聯絡，斷水斷電又斷炊，只能靠戰備糧充飢。1050920

(中央社)