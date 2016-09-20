楊芳玲請辭 柯文哲：吃飯也會咬到舌頭

台北市法務局長楊芳玲19日請辭，台北市長柯文哲（圖）20日表示，「有點訝異」，吃飯有時候會咬到舌頭，特別是吃比較快的時候；夫妻有時都會吵架，市政意見不一樣，也是可以討論的。中央社記者徐肇昌攝 105年9月20日

台北市法務局長楊芳玲19日請辭，台北市長柯文哲今天表示，「有點訝異」，吃飯有時候會咬到舌頭，特別是吃比較快的時候；夫妻有時都會吵架，市政意見不一樣，也是可以討論的。

柯文哲下午赴台北市議會進行施政報告與備詢，回答議員質詢時，首度對楊芳玲辭職一事，作出上述表示。

民進黨議員童仲彥詢問，大巨蛋工期仲裁案選出曾彈劾柯的前監委李復甸當主任仲裁人，是否有因此事跟楊芳玲吵架？

柯文哲回應，「沒有當面啦」，也沒有吵架，只是唸一唸法務局科長而已。楊芳玲的先生姚立明，是他選舉有功人員，他們現在關係仍很好。

他說，通常危機都是轉機，每個人都希望把市政做更好，有時候大家意見會不一致，但目標還是一致的。

至於是否全力慰留楊芳玲？柯文哲說，尊重楊的意願。

另外，楊芳玲19日請辭時，發出一封給法務局同仁的信，表示她秉持專業，「在市長踏上法律紅線時不斷攔阻」，但很遺憾，在許多個案還是被誤解成有礙市政效率、對抗市長，「若不能認同長官的理念，政務官本應知所進退」。

民進黨議員周柏雅詢問，楊的信裡說柯踏上法律紅線，到底是發生什麼事情？柯文哲僅簡單說，應該請楊芳玲說明，討論時本來就會有不同意見，市府一定依法行政。

今天柯文哲率團隊赴市議會報告，楊芳玲從昨天起請假5天，並未出席。1050920

(中央社)