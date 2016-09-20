二軍總冠軍賽 象詹子賢、蘇緯達4轟屠猿
中職今年二軍總冠軍賽今（20）日在屏東球場進行中信兄弟與桃猿隊的首戰，中信兄弟3、4棒詹子賢、蘇緯達包辦4轟，終場中信兄弟11比6擊敗桃猿，拿下首勝。
今年中職二軍總冠軍戰與去年的對戰組合一樣，由中信兄弟二軍與桃猿隊二軍交戰，去年猿隊二軍以3勝1敗封王，同時一軍也連霸成功，破除二軍總冠軍無法在一軍封王的魔咒。
今天中信兄弟先發投手潘韋辰投5局被打7安打失4分、拿到勝投；猿隊王豐鑫投4.1局被打6安打失7分吞敗，主因被打4轟。
猿隊2局下率先搶分，張閔勛、葉竹軒連續安打，董子浩打出2分打點安打；4局上，中信兄弟詹子賢、蘇緯達連棒全壘打，甘少康二壘安打、周聖訓高飛犧牲打再拿2分，中信兄弟4比2領先。
5局上，詹子賢、蘇緯達再度「背靠背」開轟，猿隊先發投手王豐鑫退場，蘇俊羽投成滿壘，再換張明翔投球，此時甘少康高飛犧牲打再下一城，周聖訓補上安打，將比數拉開至8比2。
中信兄弟全場揮出13安，除了詹子賢與蘇緯達各有2轟2打點外，第1棒陳偉漢2安打2打點，甘少康1安打3打點。猿隊也有13安，安打分散各棒次，只有董子浩、葉竹軒各2安。
(中時電子報)
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