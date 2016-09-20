公車開進校園 南臺科大成南市首例

台南市21路公車開進南臺科大校園，校長戴謙（右一）偕交通局長張政源（右二）等人試乘。（黃文博攝）

南臺科大20日舉辦台南市21路公車通車典禮，校長戴謙（右七）邀請交通局長張政源（右六）等人，一起見證。（黃文博攝）

為減少學生上學途中發生交通事故，並擴大推廣節能減碳教育生活化，南臺科技大學與台南市交通局合作，讓公車開進校園，20日上午舉行通車實典禮，南臺也成為南市第一個公車進校園的學校。

台南市21路公車進入南臺科技大學校園，在台南市交通局、府城客運和議員林宜謹等人積極協助下，並結合尚頂里居民的需求，總共歷經10個月的籌備，才有所進展，20日在南臺科大舉辦通車典禮，交通局長張政源、南臺科大校長戴謙、台南市議員林宜謹等人，均一同出席見證。

戴謙表示，南臺科大學生人數約1萬9000人，每日騎乘機車上學和到校外打工的學生人數有近萬人，學生都靠機車代步，既不環保，也不安全，為改善學生交通安全，以及推動節能減碳生活化，才推動公車駛進校園，提供學生以及社區民眾便利交通性。

張政源表示，進入南臺校園的21路公車，沿途經台南火車站、台南公園、小北商場、南臺科大、愛買量販、台灣金屬創意館、永康休閒育樂中心等站，台南火車站緊鄰台南文化創意產業園區，不僅可提供學生在教育學習、藝文活動、青年創業育成、產學合作等功能，同時市民亦可搭乘公車到南臺科大體驗生活機能館、優活館等休憩娛樂活動，是一舉數得的多功能「藝游巴士」。

(中時)