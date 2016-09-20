兩岸新媒體人浙江體驗營開幕 齊聚直播浙江美
為期8天的淘寶浙江新「聞」江南2016兩岸新媒體人浙江體驗營，昨天在浙江省杭州浙江日報舉行開幕，來自40多名兩岸青年齊聚共襄盛舉，將陸續參訪浙江，將體驗所見所聞，透過自己在新媒體的力量，讓更多兩岸民眾了解浙江美和進步。
兩岸新媒體人浙江體驗營將前往義烏淘寶村、橫店體驗微電影拍攝、阿里巴巴集團、杭州夢想等。參與學員包括在微博粉絲擁有15萬粉絲、視頻直播平台主播牛艷，微博粉絲50萬人、去哪兒特約簽約攝影師潘那白等多名兩岸網紅、媒體人參與。
國務院台灣事務辦公室新聞局副局長安峰山表示，浙江阿里巴巴總部所在，20多年馬雲帶著他的18人的團隊，包括淘寶、支付寶、天貓等都有很好的成績，成為新媒體經濟創新發展的代表性符號，大陸因為市場機會多，加上兩岸同文同種在語言、文化上有優勢，成為台灣上班族青睞首選。
安峰山說，持續8年的兩岸關係和平發展的良好局面受到衝擊，現狀不容樂觀、前景令人堪憂，大陸願意在就學、就業、創新，提供更多更好的平台，讓兩岸青年共同打拼的好夥伴，也成為兩岸關係和平發展的見證者、維護者。
(旺報)
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