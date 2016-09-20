悅氏推出輕量化鹼性離子水與智慧型飲水機
悅氏推出輕量化「12公升鹼性離子水」與「S・A・Y智慧型飲水機」。飲水機利用氣密真空原理出水時瓶身可自然壓縮、隔絕空氣，桶裝水用到最後一滴都維持新鮮衛生。
悅氏鹼性離子水pH值為7.5~9.0，特別採用非加熱殺菌處理與超薄膜過濾系統，再輔以全自動化生產設備，確保水的品質。「S・A・Y智慧型飲水機」有雪花白、豪邁紅、香檳金、星砂銀四色，是目前國內唯一使用單一出水口系統的桶裝水機，只要有使用到熱水，管路與出水口即同時達到殺菌效果，不需更換濾芯，十分便利。
(中時)
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