浙江藝創小鎮兩岸合作 盼成為創意發展新引擎
2016年浙江台灣合作周21日開幕，今天舉行浙江台灣合作周藝創小鎮合作對接會，邀請兩岸專家分享經驗，為兩岸合作揭開序幕，吸引數百名文創領域業者、專家與會，討論如何透過藝創小鎮連結三校三山帶動周邊文創發展，成為建設浙江創意發展的新引擎，開創國際化的新局面。
浙江今年全面啟動特色小鎮推進，兩岸經營者俱樂部、中華兩岸連鎖經營協會等單位，攜手舉辦文化創業產業推介與對接洽談會。浙江省台辦副主任陳正仁表示，相信兩岸能碰撞出創意火花、發揮各自優勢，共同打造中國製造的品牌。
兩岸經營者俱樂部主席王國安表示，特色小鎮是讓中華文化進入生活的載體，把文創、產業、生活等融為一體，透過文創能把中華文化融入生活，和產業做最完美結合。
前台北市副市長、台灣文化創意產業聯盟協會榮譽理事長李永萍與談時表示，若杭州的創意小鎮要真正成功，台灣經驗扮演重要角色，那是進行平民美學、小而精的文創經驗。只要頂層設計、人才培訓、產業孵化、公共服務，台灣的企業自然就會被吸引來，那就是錦上添花、成就非凡的時刻。
(旺報)
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