深港通10月底測試 擬11月中下旬正式開通

香港經濟通通訊社報導，港交所行政總裁李小加出席里昂論壇後表示，10月底將測試「深港通」，之後會儘快確定推出時間。券商推測在11月17日正式開通。

9日，港交所向券商發出通告，指出香港結算公司將於10月至11月安排一系列深港通的市場演習，讓結算參與者就深港通的推出作出準備。與此同時，大陸券商也在對深港通進行緊鑼密鼓的籌備，多家券商內部一直在進行各項系統測試。

澎湃新聞引述某上市券商表示，10月深交所將安排全網測試，不過由於目前細則仍是徵求意見稿，尚未正式公布，因此在技術上或還需要一定準備時間。某券商深港通工作小組人員根據目前各方準備情況以及此前滬港通的經驗推測，深港通或也有可能於11月17日正式開通。

此前的8月30日上午，中國證監會國際合作部主任祁斌和港澳媒體曾就深港通進行交流。根據資料顯示，深港通開通時間預計在11月中下旬。

(工商)