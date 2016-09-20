沒錢配眼鏡只能「瞇瞇眼」 衛福部送給你

1名7歲就讀小一的小明（化名），日前視力出現模糊、東西看不清楚的情形，但因家裡窮而不敢跟爸媽說，只好偷偷戴哥哥曾戴過的眼鏡，卻因度數不符，使得視力因此愈來愈差。所幸在衛福部和眼鏡業者的協助下，提供他一副符合度數的眼鏡，看黑板不再需要瞇瞇眼。

根據衛福部調查，國內屬於清寒家庭的就學孩童約30萬人，而教育部最新統計也指出，高中以下學生有7成視力不良，其中高中生視力不良率更超過8成。衛福部社會救治及社工司司長李美珍表示，礙於經濟，很多清寒學生都像小明一樣：戴家裡用剩但「不適合自己」的眼鏡，或根本就選擇不戴，導致視力因此更加惡化，連帶影響學習能力。

為保障弱勢學生的視力，衛福部和寶島眼鏡連續6年共同舉辦「企業有Eye、視界美好」公益配鏡活動。李美珍說，過去5年、已超過1萬名學生受到幫助，今年業者也捐贈2000副眼鏡給中低、低收入戶的清寒學生；她強調，每年都會透過地方政府，進行調查並提供當地7~22歲、有需求的學生。

寶島眼鏡總經理林俊雄指出，考慮到每名學生的度數不同，不適合直接送一副眼鏡，故是以「免費配鏡券」的方式捐贈；他解釋，學生只要持券，便能到該公司全省所有門市接受驗光、視力檢測、以及眼鏡配到好的服務，也希望藉此拋磚引玉，邀請更多企業加入幫助弱勢學生的行列。

(中時)