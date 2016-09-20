癢到睡不著 換季乾癢患者增3成
入秋天氣逐漸轉涼，在季節交替之際，許多民眾皮膚總會出問題，醫師門診觀察，近期因皮膚乾癢就診的患者，平均增加3成，有患者洗完澡，身體擦乾就全身發癢，抓到皮膚紅腫脫屑，半夜甚至還會癢醒，中醫師建議，除了做好保濕、必要時就醫，平常可以多吃些潤燥的白木耳、蓮子、豆漿、山藥。
27歲的余小姐每到季節變化之際，皮膚就會乾癢，近來天氣逐漸轉涼，她乾燥的雙腿更是癢得不得了，經常抓出又紅又長的指甲痕，晚上甚至癢到睡不著，嚴重影響生活品質。
台北市中醫師公會理事長曹永昌表示，換季皮膚乾癢，是很常見的問題，患者平均增加2-3成，雖然多數人都不太嚴重，只要做好保濕即可，不過這種癢真的很惱人，而且經常愈抓愈癢，抓到脫屑、破皮都有可能。
曹永昌說，秋天是「燥」的季節，若體質本身就比較燥熱的人，在季節變換的時候，身體適應不良，就容易乾癢。天氣和身體的症狀，經常是相對應的，例如前陣子颱風來襲溼氣重，體質濕的人，就可能會皮膚搔癢。
容易皮膚乾癢的人，平常應勤抹保濕乳液，曹永昌提醒，可在洗完澡後，使用乳液、凡士林等產品，切記洗澡的水不可過熱，否則愈洗愈癢。
另外，入秋之後，民眾可多吃些白木耳、蓮子、豆漿、豆腐、松子、燕窩等食品，曹永昌說，像是溫溫的銀耳蓮子湯作為點心，就很能達到潤燥效果。
中醫師羅明宇則說，秋天溫差大、濕度較低，對於氣管、呼吸系統、皮膚等都有影響，在中醫裡面，秋燥傷肺，肺為嬌臟、喜潤惡燥，因此補充水分、津液、礦物質都很重要，民眾可吃些水梨、山藥等甘涼的食物，可達養陰潤燥效果。同時注意避免吃辛辣刺激的東西，也不要熬夜，以免更加上火。
(中時)
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