楊芳玲：柯文哲認真求快 因此有衝突

台北市法務局長楊芳玲19日向市長柯文哲遞出辭呈，她今天表示，柯文哲非常認真，但因求快，使她跟柯產生衝突。她覺得自己像塊剎車皮，「老踩剎車，也該換塊新的了」。

楊芳玲19日請辭時，發出一封給法務局同仁的信，表示她秉持專業，「在市長踏上法律紅線時不斷攔阻」，但很遺憾，在許多個案還是被誤解成有礙市政效率、對抗市長，「若不能認同長官的理念，政務官本應知所進退」。

楊芳玲在今天給媒體的聲明稿則補充，她的辭職跟具體個案無關，14日（中秋節前一天）就已開始寫辭呈。

楊芳玲表示，柯文哲是非常認真的市長，從急診室轉換跑道到市政府，把每一件事都當作救命的案件，巴不得在最快的時間內把人救活。可是市政如麻，看起來百廢待舉，所以柯文哲發出一連串的指示，整個市府就像救護車出動一樣。

楊芳玲說，因此有些案件她會跟柯文哲有衝突，像是國光客運公司拆遷補償案，法務局同仁發現柯文哲已經指示交通局去跟國光談判拆遷補償費時，她仍堅持要提供法律意見，就是按契約約定，即使提前終止契約，市府仍是一毛錢都不必付，她不能讓柯文哲不明就理地誤觸圖利罪的法網。

她說，「出席市長室晨會時，市長果然大怒：為什麼政策都決定了才說？我也大聲回答：補償的政策決定之前，沒有人知會我們法務局啊！」最後柯文哲還是接受了法務局的意見。

楊芳玲指出，更離譜的是，有人故意誤導說她是因大巨蛋案主任仲裁人選出曾彈劾柯文哲的前監委李復甸，被質疑法務局有內鬼而辭職。但事實上依仲裁法規定，主任仲裁人的推舉不需要、也不應該事先徵求市府的同意，這是仲裁制度的設計，是選出李復甸後，法務局才被告知。柯文哲不滿李復甸是人之常情，但是依法北市府事前不可以影響主仲的推選。

楊芳玲最後說，「我的離職不是跟市長絕交」，離開不是個容易的決定。只是，「我覺得我像塊剎車皮，老踩剎車，也該換塊新的了」。期待柯文哲仍能廣納諫言，讓台北市「改變成真」。1050920

(中央社)