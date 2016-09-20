澄清外界扭曲 林全：台電做得很好
行政院長林全今天表示，從未說過台電搶修不力，派台電副總經理去幫忙是希望有更多人解決問題，這是企業形象提升；媒體報導扭曲得太嚴重，「台電做得很好」。
林全日前視察中央災害應變中心時表示，颱風造成部分縣市水電、電信受創，不滿意改善程度，要求台電、台水派副總職以上到場，「何時恢復何時再回來」，引發台電員工不滿。
林全今天在立法院接受國民黨立委陳學聖施政總質詢時表示，從來沒說台電搶修不力，是媒體報導扭曲得太嚴重，台電做得很好。
林全還原當時狀況指出，17日屏東跟金門都已停電超過3天，當時台電表示還有一部分要兩天才能修好，他知道台電的工作辛勞，為減輕台電的辛勞，所以需要把修繕速度加快，這是幫台電解決問題。
他說，台電指出因為道路不通，復電才會慢，但稍後屏東縣長潘孟安指出，道路都是通的，只有一處不通，所以他認為，協調不能都丟給台電第一線員工，台電高層應該出來解決。
林全表示，他從未說過台電員工做得不好，是希望有更多人去幫台電員工解決問題，派台電副總去幫忙是企業形象提升。
他說，客戶有一萬多人停電，總經理、副總經理去幫大家解決問題，這對企業很好，每個企業都願意做這事情。外面報導扭曲得太嚴重，台電做得很好。1050920
(中央社)
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