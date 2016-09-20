新觀光局長盼耶誕節公布隔年燈會主辦地

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明年台灣燈會在雲林，新任觀光局長周永暉今天表示，台灣燈會是年度觀光大事，希望今年提早公布隔年主辦縣市，讓各縣市提早準備。

台灣燈會是全台規模最大的觀光盛事之一，也被美國Discovery頻道推薦為全球最佳節慶，每年都由不同縣市主辦，吸引國內外遊客觀賞，帶動當地觀光產值。

周永暉今天受訪時表示，台灣燈會是台灣年度觀光大事，如果有更多時間籌備，將能夠有更好的成效，因此才剛上任，他就期勉觀光局國旅組同仁，今年多辛苦一點，在耶誕節前後公布隔年主辦縣市。

他說明，依照往例，台灣燈會主辦縣市都是在該年燈會閉幕當天公布，而他認為，若是能夠在燈會舉辦前公布下一年度主辦縣市，那就可以讓接手的團隊一起參與，汲取經驗作為未來舉辦的養分。1050920

(中央社)