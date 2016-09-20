南投推廣閱讀 政府與民間攜手

推廣閱讀風氣，南投縣與民間合作，長期提供各類書籍給學生閱讀，今天頒獎感謝捐書的企業及個人，並表揚熱愛閱讀的學生。

南投縣政府配合教育部推廣閱讀，今天在埔里鎮育英國小舉行「政府與民間合作贈書」記者會，育英國小師生表演小提琴及帶動唱為活動揭幕，南投縣副縣長陳正昇出席，代表轉贈新書給縣內小學一年級新生，由育英國小2名新生代表接受。會中也表揚縣內7名閱讀超過500本書的小學生。

環鴻科技股份有限公司捐贈40箱新書給育英國小「愛的書庫」，新竹物流長期協助運送書箱，陳正昇頒獎感謝長期捐贈及推動閱讀的台灣閱讀文化基金會、環鴻科技等16個企業和個人，並為育英國小「愛的書庫」揭牌。

第1座「愛的書庫」民國94年4月在南投縣草屯鎮虎山國小成立。陳正昇說，南投是全國「愛的書庫」發源地，目前縣內共有16座書庫，各學校也充分配合政策，積極推動閱讀，已有21所學校獲教育部閱讀磐石獎。

陳正昇表示，盼各界愛心持續協助、家長與教師陪伴，讓學童更愛閱讀。1050920

(中央社)