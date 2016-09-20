南投推廣閱讀 政府與民間攜手
推廣閱讀風氣，南投縣與民間合作，長期提供各類書籍給學生閱讀，今天頒獎感謝捐書的企業及個人，並表揚熱愛閱讀的學生。
南投縣政府配合教育部推廣閱讀，今天在埔里鎮育英國小舉行「政府與民間合作贈書」記者會，育英國小師生表演小提琴及帶動唱為活動揭幕，南投縣副縣長陳正昇出席，代表轉贈新書給縣內小學一年級新生，由育英國小2名新生代表接受。會中也表揚縣內7名閱讀超過500本書的小學生。
環鴻科技股份有限公司捐贈40箱新書給育英國小「愛的書庫」，新竹物流長期協助運送書箱，陳正昇頒獎感謝長期捐贈及推動閱讀的台灣閱讀文化基金會、環鴻科技等16個企業和個人，並為育英國小「愛的書庫」揭牌。
第1座「愛的書庫」民國94年4月在南投縣草屯鎮虎山國小成立。陳正昇說，南投是全國「愛的書庫」發源地，目前縣內共有16座書庫，各學校也充分配合政策，積極推動閱讀，已有21所學校獲教育部閱讀磐石獎。
陳正昇表示，盼各界愛心持續協助、家長與教師陪伴，讓學童更愛閱讀。1050920
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。