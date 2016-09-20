星學者：兩岸關係可能朝更負面方向發展

大陸海協會長陳德銘受訪說，目前看不到兩岸兩會恢復正式協商的政治基礎。新加坡學者李明江分析，此說法一定程度上代表大陸主流看法，兩岸關係有可能朝更負面方向發展。

中國大陸海協會會長陳德銘日前接受新加坡媒體訪問時說，目前看不到兩岸兩會有恢復正式協商的政治基礎，大陸希望將來有這樣的基礎，但無法「盲目樂觀」，這樣的可能性「還看不到」。

新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際關係學院副教授李明江今天下午告訴中央社記者，陳德銘的說法以及對總統蔡英文的判斷，可能反映大陸主流看法，認為在短期、未來或可預見的將來，蔡總統要明確承認九二共識原則可能會非常困難，甚或幾乎不太可能。

李明江指出，陳德銘的說法「一定程度上代表大陸對這個問題的大致判斷」，也凸顯大陸涉台決策圈子對兩岸關係及台灣內部情況的透澈瞭解，他們做出這種判斷是有根據的。

他認為，大陸既做出這種判斷，可能認為大陸對台灣在九二共識議題上「多說無益」，蔡總統及執政團隊也不太可能在九二共識上做出更大的讓步。

李明江指出，他估計大陸對台灣選舉及新領導人上任後的觀察期即將結束，或是已到最後階段。過去這幾個月以來，兩岸的一些新變化，可能仍繼續存在或有更負面變化。

李明江分析認為，陳德銘在兩岸關係決策圈是比較重要的參與者，既然公開提出這樣的看法，顯示大陸對台政策在九二共識議題上，可能逐步形成新的看法。

陳德銘上週在新加坡出席「新加坡峰會」，18日在香格里拉酒店接受新加坡聯合早報專訪，訪談內容於今天刊出。1050920

(中央社)