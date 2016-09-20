火燒船屏東漂流至台東 急應變防污染
屏東漁船嘉財發6號發生火燒船後，從屏東漂流至台東縣太麻里外海，今天下午擱淺在大竹溪口，台東縣環保局啟動海洋油污染緊急應變機制，派員於現場警戒中。
屏東縣東港籍漁船嘉財發6號於9月18日疑因電線走火致火燒船而失去動力，從屏東漂流至台東縣外海。
台東縣環境保護局表示，上午接獲通報，嘉財發6號油艙載有柴油4公噸、重油0.01公噸，漂流於太麻里外海，朝大武岸際移動。
台東縣環境保護局說，已協請海岸巡防署15海巡隊從海上密切監控漁船的動態，另一方面聯繫船東出面處理後續事宜。
避免油污染事件發生，環保局攜帶港灣型攔油索3條、片狀吸油棉7箱、條狀吸油索2箱、吸油索22包前往大武海岸戒護及布放。
漁船目前擱淺在大竹溪口，應變小組人員待漲潮時設法拖帶上岸，再請中油人員抽取船艙油料，避免污染擴散，維護海域生態環境。1050920
(中央社)
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