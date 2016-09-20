長耀盃》學長吳永仁探班 南山抓48籃板擊潰三民

三民家商雖在長耀盃慘敗給南山高中，但吳永仁（左）與陳昱翰（右）兩位大學長探教練謝玉娟（中）的班，並替三民學弟加油打氣。(主辦單位提供)

南山男籃隊20日在長耀盃面對南部強權三民家商，全場比賽抓下48個籃板，進攻籃板25個比防守籃板多2個，12名球員11人得分、4人上雙，並靠壓迫防守造成對手28次失誤，最終以83比40輕鬆拿下3連勝，成為第一支取得8強門票球隊。

此役兩隊實力有差，過程一面倒，雙方練兵為主，南山林嘉隆12分、7籃板，張鎮衙11分、7籃板，吳凱翔11分、羅鎧浩10分，黃建智9分、9籃板。三民陶俊16分、7籃板、謝佳翰13分、5籃板，兩人都是連3場得分上雙，王鈺傑11籃板。

第一張八強門票入袋，南山平常心面對此事，不管松山來者是一軍、二軍，全嚴陣以待。相形下，輸球後已吞3連敗的三民，小陷危機，21、22日將連逢新竹東泰、台中東山，得全贏才能保住E組第四，搶搭八強最後班車。

好消息是，兩位知名大學長與義守大學男籃20日都到場加持，效力SBL富邦勇士的控衛吳永仁，利用練球空檔趕來板橋體育館相挺，日前剛從大陸打完甲B聯賽（NBL）的陳昱翰，則隨義大男籃北上打訓練賽，全隊一早就來球場替學弟打氣。

陳昱翰今年4、5月間赴大陸，擔任河南男籃的「內援」，有了他及兩名美籍外援，河南在甲B例行賽戰績19勝7敗，排名第三，季後賽第一輪直落三淘汰廣西，第二輪（準決賽）與安徽打滿五場才2：3失利，無緣爭冠，並列第三，安徽最終擊敗貴州封王。

陳昱翰說，甲B共14隊參賽，彼此打主、客場各一，每隊例行賽26場，季後賽共三輪，球季長達4到5個月，他幾乎是場場先發，頗受重用，明年下季應會續披河南戰袍。

他說，河南當局對他很不錯，除了月薪，他還有贏球獎金可拿，也即本季河南例行賽、季後賽合計24勝，他都領到不錯的額外獎金。

女教頭謝玉娟說，好球員只要肯努力、付出，不怕沒有出頭天，陳昱翰到大陸拚戰的「名利雙收」，就是最佳實例，但更希望他年底的UBA有更好發揮及表現。

陳昱翰1993出生，還可代表義守大學再打一、兩季UBA，且與大陸甲B不衝突，他說，義大重返UBA一級，當然想衝擊決賽及更上層樓，但一步一步來，前提先晉八強，未來在大陸甲B如更上手，有機會也不排除試著挑戰甲A（CBA），學長吳永仁看好，也鼓勵他勇於嘗試。

(中時電子報)