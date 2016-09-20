英上議院太龐雜 新科貴族過多所致

新任上議院發言人呼籲政府應著手降低貴族議員名額，圖為倫敦西敏寺宮。（達志影像/Shutterstock）

今年9月新上任的英國上議院（House of Lords）發言人佛羅勳爵（Lord Fowler）表示，目前過於龐大的上議院已難維持其任務和歷史意義，更因每回首相提出的新封終身貴族（Life peers）名單過多，讓日漸趨於象徵意義的上議院人數，出現比下議院（House of Commons）議員多出200名的奇怪現象。

據英國BBC新聞報導，9月份新上任的上議院發言人佛羅勳爵表示，目前過多的議員將導致權責混亂和不彰，呼籲英國政府應減少新封的「終身貴族」數量。英國上議院，又稱為貴族院，目前共有810名議員，當中僅有92名是「世襲貴族」和26名英國國教（Church of England）的高階神職人員，其餘成員都屬於新受封的「終身貴族」，屬於無法繼承的貴族頭銜。

更讓人不解的是，實際負責立法、監督政府的下議院僅有650名民選議員，目前更著手立法瘦身至600名為限。數量過於龐大的上議院多年來被民眾詬病為「酬庸」院，歷屆首相在接任和離任時都會提出新的名單，像前保守黨首相卡麥隆（David Cameron）就在辭職時推舉了13名新的上議院議員，甚至各黨派的黨魁亦能提出名單，為維護上院和下院的政治勢力平衡，而世襲貴族也分15名院選、75名依政黨名單互選，以及2名司禮大臣（Earl Marshal）與掌禮大臣（Lord Great Chamberlain）。

曾在柴契爾夫人（Margaret Thatcher）與梅傑（Sir John Major）出任首相期間多次出任重要職位的佛羅勳爵，身為終身貴族的一員，卻在首次電視訪談中建議減少名額。他呼籲現任首相梅伊（Theresa May），「陣容過大的上院會造成輿論不滿，希望在下次大選時，能夠看見政府有效減少員額的方案，我們上議院不應該喧賓奪主，議員應該比下議院員額少才是。」

(中時電子報)