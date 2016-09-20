關子嶺溫泉美食節 24日開幕
關子嶺溫泉美食節9月24日開幕，台南市長賴清德親率觀光旅遊局長王時思等人，召開推薦會，賴除邀請全國好朋友一起來關子嶺泡溫泉外，也強調，關子嶺溫泉的觀光產業，越來越具規模，如果無法去日本旅遊，來關子嶺是非常棒的選擇。
賴清德表示，關子嶺溫泉是全台歷史最悠久的溫泉名勝，就在台南最高峰大凍山腰，更是全世界三大泥漿溫泉之一，來這裡泡溫泉有事業步步高升、感情越來越加溫的含義。
王時思表示，今年關子嶺溫泉美食節活動具有4大特色：1為首次舉辦的「祭典巡行」；2為「溫泉美食料理」；3為「浴衣文化」；4是與西管處共同營造關子嶺「夜間光環境」。
觀旅局表示，9月24日的開幕將以「關嶺夜慶」為主題，於晚間6點半在關子嶺溫泉公園正式啟動，並緊接著舉辦巡行踩街活動，由以關子嶺的溫泉守護神－不動明王(火王爺)為意象打造之高達3米高的花燈為主，結合浴衣踩街、太鼓擊奏及火舞等表演，以溫泉祭典的形式，邀請關子嶺業者、在地社區及遊客一同巡遊關子嶺溫泉區，感謝火王爺百年來守護關子嶺溫泉。
因應巡行活動，當日晚間6點至8點於175市道紅葉隧道口至大成殿間將實施交通管制，提醒欲參加活動或前往關子嶺旅遊的民眾，避開管制時段進出關子嶺溫泉區。
(中時)
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