歇腳亭推期間限定「療癒燈泡杯」系列飲品

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Sharetea 歇腳亭推「療癒燈泡杯」系列飲品，圖為陽光金桔檸檬青，燈泡杯售價74元。(圖片提供／Sharetea 歇腳亭)

療癒燈泡杯也可種植多肉植物，當作辦公室療癒小物。(圖片提供／Sharetea 歇腳亭)

茶飲品牌Sharetea 歇腳亭歡慶周年!即日起推期間限定「療癒燈泡杯」系列商品，包括招牌珍珠奶茶、烏鐵厚奶、靜岡抹茶奶、鮮榨水果綠、蘆薈奇異果冰茶、陽光金桔檸檬青、紅珍珠歐蕾、抹茶歐蕾，共8款飲品，只要在全臺門市拍照上傳FB或IG，即可享有24元優惠升級價。喝完飲料也可順手種植多肉植物於燈泡杯中，十分療癒。

(中時)