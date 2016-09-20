台中公園鳥居 遭塗「抗日尚未成功」

台中公園鳥居遭人噴寫「抗日尚未成功」，民眾發現報案，警方調閱監視器追查涉嫌塗鴉的犯嫌。（張妍溱翻攝）

台中公園鳥居遭人噴寫「抗日尚未成功」，今日下午2時被民眾發現報案，警方已調閱相關監視器追查涉嫌塗鴉的犯嫌，台中市政府建設局也呼籲，該行為已觸犯「台中市公園及行道樹管理自治條例」，依法可開罰1200元以上、6000元以下罰鍰，呼籲民眾不要有毀損公物的行為。

台中市警二分局公園派出所所長李銘卿指出，除調閱公園內監視器清查可疑人士，並進行現場採證，追查涉嫌毀損公物的嫌犯，另派員警加強公園周邊巡邏，避免公物再遭污損，事發後已請人進行鳥居已清潔，恢復原貌。

由於是首件鳥居遭人塗鴉污損案例，引起台中市政府重視並表示，鳥居雖不是列入文資編號的古蹟，但依照「台中市公園及行道樹管理自治條例」規定，在公園設施、樹木上劃刻或塗汙，仍可處行為人1200元以上6000元以下罰鍰，若查獲違法者，將依法開罰。

(中時)