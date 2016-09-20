北市擴建內湖污水處理廠 提升至24萬噸
台北市府工務局衛工處進行內湖污水處理場擴建工程，8月完工，單日污水處理量從15萬噸提升至24萬噸，相當於72萬人每日排放污水量。
內湖污水處理民國92年啟用，負責北市東區污水及生活排水，經過層層處理後，排入基隆河，也是國內第一座半地下化污水處理廠，但由於污水接管戶逐年增加，北市衛工處評估進行「內湖污水處理廠擴充工程」。
內湖污水處理廠今年8月中旬完工，除了增加污水處理量，新設刮泥機採用單軌式刮泥機，取代非金屬式刮泥機；排渣機構採用電動倒伏堰式，取代螺線式浮渣撇除機，新設備故障率低且動力消耗較小，符合節能減碳政策。
而處理廠的生物反應池採階梯式VIP法操作，增設循環泵迴流缺氧槽，混合懸浮固體物至厭氧槽，有效降低放流水中的氮及磷含量，減少環境污染。
北市衛工處副總工程司廖俊豪說，內湖、迪化及八里3座污水處理廠，負責台北地區民眾每日產生的污水；內湖污水處理廠擴建後，能夠分擔迪化廠及八里廠的處理量，靈活調控污水處理。1050920
(中央社)
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