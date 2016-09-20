國小防災演練 侯友宜教導學生趴下

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國家防災日「在地化複合型防災示範演練」今天在新北市建國國小舉行，副市長侯友宜化身老師，向學童講解避難三要領，「趴下、掩護、穩住」及防災頭套的重要性。

新北市鶯歌建國國小今天舉行地震、火災及建築物塌陷災害演練，侯友宜化身為老師講解防災避難要領，親自贈送學童防災頭套，期許有防災自救能力。

侯友宜說，新北市兼具各種潛勢災害，尤其，台灣位於板塊交接帶，地震頻仍，學校每年3月、9月辦理地震避難疏散演練，讓師生面臨災害時，能處變不驚，多一分防災知能，減一分損失。

新北市在新學期發放3萬4000餘頂防災頭套，給公立國小1年級新生，為學童扎根防災教育。

教育局長龔雅雯表示，這次示範學校為鶯歌區建國國小，依據鶯歌區在地化災害潛勢，當地震發生時，師生迅速「趴下、掩護、穩住」避難，後續依照避難疏散路線圖，疏散至操場集結。

火災及建築物塌陷為都市型災害之一，結合市政府消防局搜救大隊、搜救犬搶救人員演練。1050920

(中央社)