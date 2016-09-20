嘉大無主單車 整修成綠能代步車

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國立嘉義大學將畢業生留下的單車，經整修後，改裝成「校園綠能代步車」，今天由嘉義市長涂醒哲、嘉義大學校長邱義源主持啟用儀式。

嘉義大學指出，每年畢業生離校後，在校園內留下不少單車，這些單車經過風吹日曬雨淋，最後都成為廢鐵，校方秉持愛惜資源的理念，將廢零件重新組裝成「校園綠能代步車」。

校方今天在蘭潭、民雄、新民等3校區開設23個停/取車點，總共配置150輛「校園綠能代步車」，由單車社負責維修保養，提供師生校園內騎乘。

與會來賓今天在蘭潭校區KANO棒球紀念園區舉行啟用儀式，並由校方將15輛單車贈送給住校、而且沒有交通工具的弱勢新鮮人，最後由與會者騎單車繞行校園完成儀式。

嘉大總務長陳瑞祥表示，校方每年公告清理的廢棄腳踏車高達千餘輛，雖然每年辦理師生認領活動，但學生認領後因維修費用高，又棄置於校園，最後仍然以廢棄物清理移除。

有鑒於此，今年改以廢單車零件重新清理組裝方式，並與學生單車社合作，由單車社學生協助車輛維修與保養，並制訂管理要點，以不私用、不上鎖、不離開校區為原則。1050920

(中央社)