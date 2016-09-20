吳敦義啟程訪美 感謝總統府善意

前副總統吳敦義今天啟程訪美，他謝謝總統府釋善意，台灣應該創新團結和平，像年金改革不能挑起世代、職業或勞資衝突。

吳敦義今天下午在桃園機場簡單說明後，經由禮遇通關出境，這是吳敦義卸任後首次出訪。

全美台灣同鄉聯誼會第39屆年會9月23至25日在美國波士頓舉行，今年年會主題為「創新開放拚經濟、民主法治顧台灣」，邀請吳敦義進行開幕專題演講。

吳敦義向總統府遞件申請，總統府於9月2日核可吳敦義9月20日至10月6日訪美申請案，吳敦義今天下午5時30分搭乘華航班機飛往紐約。

他指出，他去申請時，總統府方面非常善意，總統府秘書長林碧炤，在他還沒送件時，還祝他9月一路順風，一切都沒問題，相當尊重，沒有困擾。

吳敦義表示，他沒有書面演講稿，只寫25個字大綱，題目是「創新團結和平、台灣新願景！」這幾個元素，其中，台灣社會經濟要創新，軟體企業比硬體企業規模還大，獲利還高，創造經濟成長更大，一定要創新。

他說，第二個就是團結，推動各種改革要很謹慎，年金改革是要做，不能在過程挑起世代矛盾，職業別的衝突，某些職業別受到冤屈及冤枉，這都是不好的；不挑起勞方及資方的衝突，執政及在野，要有以大局為重的團結。

吳敦義表示，另一元素是和平，台灣社會和諧，兩岸永續和平穩定發展，這才是王道，台灣新願景，創新團結和平，25個字，總統府沒有為難，很謝謝他們。

媒體問到前台北市長郝龍斌也同行，外界評估是為明年黨主席選舉加溫，吳敦義說，完全無關，主辦方，很早就傳真信函邀請，他曾任台北市議員、南投縣長、高雄市長、立法委員、國民黨秘書長，應台灣同鄉聯誼會邀請，有時單獨、有時會同首長或民代。

吳敦義說，他們很早就來邀了，主辦單位人員還從美國來台當面邀請，還說邀請了很多人，其中也包括郝龍斌等人，純粹是這樣，郝龍斌之前有來看他，也說會跟著他父親郝柏村一起，參加全美台聯會的年會，因此，波士頓及紐約的兩站，會跟郝龍斌一起，這個並沒特別的涵意。1050920

(中央社)