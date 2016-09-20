法務局長請辭 柯文哲：還可當好朋友
台北市長柯文哲今天在議會備詢時，議員提及法務局長楊芳玲請辭想法，柯文哲說，中午破例和楊芳玲吃義大利麵，尊重每個人意願，但也可當好朋友，且大巨蛋主仲裁人選非導火線。
台北市議會下午舉行第12屆第4次定期大會第2次會議，柯文哲率各單位主管列席並備詢。議員秦慧珠質詢時提及楊芳玲請辭案，問柯文哲是否和楊芳玲有過節，以及她提出辭職後兩人是否有見面。
柯文哲說，中午破例跟楊芳玲吃義大利麵並聊聊天，尊重每個人意願，「但是也可當好朋友」；他也提到楊芳玲有寫信，但卻放在背包內還沒看，因為太忙。
柯文哲表示，參加市政會議的主管都會有意見不合的時候，也會吵架，這是正常，「只差沒有丟杯子」，但大巨蛋主仲裁人並不是導火線，有很多因素，沒有直接看楊芳玲給的信，因為每天太忙，且直接找來講話就好。1050920
(中央社)
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