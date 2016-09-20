試題用念的 技能檢定免煩惱
勞動部今天說，為了配合國家長照政策及托育需求，並考量新住民與年長者在語文能力、識字程度的差異等因素，決定提供技能檢定學科測試之口念試題服務。
勞動部表示，推動技能檢定目的在提升技能水準並強化就業能力。目前台灣對長照政策推動所需的專業照護人力及托育人員有急切需求，因此針對新住民朋友規劃「照顧服務員」及「保母人員」職類國語口唸試題服務，另也包含「女子美髮」、「美容」、「中餐烹調」及「烘焙食品」等檢定職類丙級。
此外，配合各部會對各行、職業需求，由於「鋼筋」、「模板」、「混凝土」、「配電線路裝修」、「重機械操作」、「中餐烹調」、「堆高機操作」、「喪禮服務」等8職類從業人員較多資深者，因此也為民國45年8月31日以前出生、學歷在國小畢業以下，且具15年以上相關工作經驗在職者，除國語外，另提供台語口念試題服務，並新增「製茶技術」職類丙級之口念試題服務。
勞動部表示，凡符合資格之新住民朋友及資深從業人員，均得依規定提出申請，勞動部將依應檢人需求進行安排。相關協助措施可洽詢勞動部勞動力發展署技能檢定中心0800-360800或04-22599545。1050920
(中央社)
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