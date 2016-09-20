南市學生才藝創作 成績出爐
為落實「友善校園」及「紫錐花運動」工作之推動，有效防制學生「藥物濫用」及倡導「反霸凌、防詐騙暨交通安全」以維護學生健康，台南市政府教育局在新化高中舉辦靜態才藝創作競賽，以為社區及校園反毒宣導之用，共同遏阻毒品危害，建立無毒家園及健康校園之目標。
今天中午成績出爐，得獎名單分別為：
高中職「全民國防」海報類：第一名後壁高中廖梓馮 第二名南英商工陳昱璇 第三名南英商工白尚平
高中職「校園安全」海報類：第一名台南高商黃夢涵劉美娟 第二名台南高商王泯蓁張哲睿 第三名後壁高中潘品秀
高中職「紫錐花運動」海報類：第一名台南女中許涵淮 第二名大灣高中黃清琪 第三名北門高中賴挹清方婉真
國小組「紫錐花運動」四格漫畫類：第一名大灣國小林柏雋 第二名北寮國小蔡宛珍 第三名紅瓦厝國小郭品萱
國中組「紫錐花運動」海報類：第一名光華國中部伍宥達、陳致軒 第二名大灣國中部許瑋庭 第三名光華國中部黃蕙欣
(中時)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。