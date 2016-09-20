南市學生才藝創作 成績出爐

我要評比

台南市政府教育局舉辦靜態才藝創作競賽，以為社區及校園反毒宣導之用。（黃文博攝）

為落實「友善校園」及「紫錐花運動」工作之推動，有效防制學生「藥物濫用」及倡導「反霸凌、防詐騙暨交通安全」以維護學生健康，台南市政府教育局在新化高中舉辦靜態才藝創作競賽，以為社區及校園反毒宣導之用，共同遏阻毒品危害，建立無毒家園及健康校園之目標。

今天中午成績出爐，得獎名單分別為：

高中職「全民國防」海報類：第一名後壁高中廖梓馮 第二名南英商工陳昱璇 第三名南英商工白尚平

高中職「校園安全」海報類：第一名台南高商黃夢涵劉美娟 第二名台南高商王泯蓁張哲睿 第三名後壁高中潘品秀

高中職「紫錐花運動」海報類：第一名台南女中許涵淮 第二名大灣高中黃清琪 第三名北門高中賴挹清方婉真

國小組「紫錐花運動」四格漫畫類：第一名大灣國小林柏雋 第二名北寮國小蔡宛珍 第三名紅瓦厝國小郭品萱

國中組「紫錐花運動」海報類：第一名光華國中部伍宥達、陳致軒 第二名大灣國中部許瑋庭 第三名光華國中部黃蕙欣

(中時)