甜甜圈新風貌 Mister Donut推費南雪甜甜圈

Mister Donut費南雪甜甜圈系列共有5款口味，且現在外帶熱飲還會使用麗莎＆卡斯柏造型杯套與杯蓋盛裝。（業者提供）

裹上苦甜巧克力的巧克力費南雪，將於全台150家7-ELEVEN店中店於上市。（業者提供）

蜜糖杏仁費南雪，售價：40元。（業者提供）

為了讓民眾體驗甜甜圈新風貌，Mister Donut推出期間限定、法式甜點風的全新圈體「費南雪甜甜圈」系列，即（20）日起於全台61家門市上市；此外，現在外帶熱飲還會使用麗莎&卡斯柏造型杯套與杯蓋盛裝。

法國經典甜點費南雪（Financier）又被稱為金磚蛋糕，據說是19世紀末一位法國甜點店師傅為取悅金融界人士，使他們在宴客時不易弄髒衣服且方便拿取所研發出的美味甜點。

Mister Donut推出的費南雪甜甜圈系列，共有焦糖費南雪、蜜糖杏仁費南雪、巧克力費南雪、優格風味費南雪、肉桂費南雪5款口味，價格35元至40元不等，即日起於全台61家門市上市；全台150家設有甜甜圈專櫃的7-ELEVEN，也將在28日起同步開賣巧克力費南雪、優格風味費南雪兩款口味。

Mister Donut指出，為創造不同口感，費南雪甜甜圈以創新作法於甜甜圈麵糰中加入美國進口藍鑽杏仁粉，創造出鬆軟細緻口感，再加上現有圈體Q彈的波堤系列、泡芙般鬆軟的法蘭奇系列、口感紮實的歐菲香系列，共有4種口感的費南雪甜甜圈，期望滿足顧客多變的味蕾，並帶動檔期銷售業績及來客較往年同期成長10％。

此外，Mister Donut還指出，造型上Mister Donut費南雪甜甜圈系列一改傳統費南雪的金磚造型，以可愛花型傳達法國花都的浪漫風情。

除推出法式甜點外，Mister Donut更邀請來自法國的「Gaspard et Lisa麗莎&卡斯柏」擔任主題季代言人，並將9家門市改裝為聯名主題門市，以可愛的圖像妝點店門、窗貼、隔板與桌面，且即日起，外帶熱飲將使用麗莎&卡斯柏造型杯套與杯蓋盛裝，數量有限，用完為止。

(時報周刊)