禽流感蔓延變種 南極企鵝受威脅

圖為兩隻阿德利企鵝在南極的資料照。（圖/美聯社）

候鳥與南、北美染上禽流感病毒的家禽頻繁接觸，令科學家擔心，病毒在南極大陸上蔓延的程度，要比想像中的嚴重。

據英國《衛報》（The Guardian）與美聯社20日報導，澳洲研究人員發現，南極企鵝身上發現的禽流感新病毒株，與北美的病毒株高度相似，意味著這些病毒才蔓延到南極不久。

南極最初發現禽流感病毒是在2013年，但新病毒株出現，令人警覺到企鵝有多脆弱，以及病毒蔓延的威力有多強。

澳洲彼得杜赫提感染與免疫研究所（Peter Doherty Institute for Infection and Immunity）副教授賀特（Aeron Hurt）周二指出，科學家原本以為，禽流感病毒蔓延到南極的機率不大，但最近的研究結果卻顯示，企鵝接觸到禽流感病毒的頻率，遠比先前所認為的高。

而最令科學家憂心的，就是過去幾年來，病毒對特定的幾種禽類致命度相當高。賀特指出，2013年發現的特種禽流感病毒到了第二年仍存在，可能意味著牠能在冰下過冬，等企鵝夏天回來時再出現。

而最可能把禽流感病毒帶到南極的候鳥，可能是北極燕鷗與賊鷗。儘管禽流感尚未讓企鵝致病，但賀特說，致病性流感病毒一旦發威，很可能毀滅性的影響。

(中時電子報)