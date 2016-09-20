優人神鼓創辦人 細說與更生人工作心得
優人神鼓和更生人合作，優人神鼓創辦人劉若瑀出版新書「77個擁抱:一場冒險，看見自己」，細說與更生人工作心得感想及體悟。
優人神鼓從2009年進駐彰化監獄，和獄方合作訓練收容人進行擊鼓靜心等訓練，也帶領收容人出監進演，優人神鼓創辦人劉若瑀指出，新書中的書名「77個擁抱」，來自於她帶領更生人在金瓜石成立新團，卻遭受許多考驗，她曾不斷問自己是否要放棄
當劉若瑀在考慮是否要放棄時，前矯正署署長吳憲璋跟她分享聖經中的對話，「彼得問耶穌：主啊，我的弟兄得罪我，我該饒恕他幾次呢？7次夠嗎？」耶穌說：「不是7次，而是70個7次。」 劉若瑀當下得到結論，也就是70個7次不是數字的加乘，而是代表永無止境、完全的原諒。
劉若瑀說，帶領更生人一起進行公益演出，以眾人的愛心融化收容人的心，大家的掌聲成為支持他們的力量，而新書的版稅也將全數捐出，在金瓜石成立生命藝術學校或是捐贈給監所。
至於優人神鼓和彰監鼓舞打擊樂團的公益演出共有7場，首場安排9月22日在員林演藝廳演出，免費入場，歡迎彰化地區的民眾到現場感受優人神鼓與彰監收容人帶來的藝文饗宴。1050920
(中央社)
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