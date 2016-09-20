柬埔寨將台嫌遣陸 外交部嚴正關切
外交部今天表示，針對柬埔寨政府將涉嫌跨國電信詐騙案的13名國人遣送至中國大陸，表達嚴正關切。
外交部下午發布新聞稿，柬埔寨在今年8月30日破獲跨國電信詐騙案，逮捕64名犯嫌，其中包含13名台灣人士。由於柬國政府多年堅守「一中」政策，迫於中國大陸強大壓力，今天將13名台灣人士遣送至中國大陸。
對此結果，外交部指出，對柬國政府處置深表不滿，並已指示駐胡志明市辦事處長梁光中向柬國表達嚴正關切。
此外，外交部再度呼籲國人切勿抱持僥倖心態赴海外從事包括電信詐欺在內不法行為，以免得不償失，損害國家形象。
對於這起事件，外交部說明，梁光中第一時間親自率員前往金邊交涉，並向柬國政府強力爭取探視嫌犯。但中國大陸援例向柬國政府主張受害者均為中國大陸籍，故要求將所有嫌犯遣送至中國大陸，同時對柬國政府強力施壓，阻止駐處人員探視。1050920
(中央社)
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