培養國際財經人才 校內闢英語廣播室

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中金院開學典禮走文藝風，由「中信管弦樂團」演奏四首曲目作為新生的音樂饗宴。（程炳璋攝）

中信校長施光訓與ICRT總經理白健文在揭牌後的ICRT台南分台前留影。（程炳璋攝）

施光訓（左1）與台南市二官辦副主任田玲瑚（左2）、ICRT總經理白健文（右2）、主持人保羅（右1）四人走出廣播室後談笑風生。（程炳璋攝）

中金院校長施光訓（中）進入廣播室與ICRT主持人保羅（左）、ICRT總經理白健文（右）一起參觀設備。（程炳璋攝）

校長施光訓拿著打造的鑰匙紙牌給二年級學生幹部，象徵傳遞知識之鑰。（程炳璋攝）

南台灣有所大學竟能說服老字號的ICRT廣播電台走出台北，開台約60年首次成立分台進駐校園，台南市安南區的中信金融管理學院20日開學典禮，ICRT請來DJ進駐學校廣播室，上午8時直播live秀，宣布與學校合作，將在校內開設英語廣播營隊，協助學生進入廣播電台路智英語節目。

中信金融管理學院20日開學，校方在中信館6樓打造全新的播音室，設立「ICRT Tainan」台，ICRT請來主持人保羅（PAPA Paul）進駐，上午8時在校園播音室內同步開播Live節目「The Morning Show」與學校同學同樂。

中信金融管理學院校長施光訓與ICRT總經理白健文共同為斥資600萬打造的播音室、攝影棚剪綵揭牌，校方計劃發展線上教材，第一步先成為ICRT中南部的英文廣播中心，提供學生面對英文廣播的實戰機會。

施光訓表示：「中金院的董事長馮寄台同時也是ICRT的董事長，因此牽線促成校方與ICRT合作，引進ICRT英語廣播教學正是國際化校園的一大步。未來會利用周末開設英語小營隊，提供機會給台灣偏鄉的國中、小弱勢學童參加英語廣播的錄製。」

ICRT總經理白健文加入中金院通識中心當客座教授，他表示，公司首次跨出台北，設立台南分台，與南台灣聽眾有更多的接觸，可以聽見更多南台灣的聲音，了解他們的需求。

中金院全校學生未來都是ICRT的駐地記者，校方已有正規英文通識課程，另規劃每年舉辦兩梯次全英文營隊，每次3天，學生需全天候說英語，必須錄製過ICRT廣播節目，才算過關。150名入學新生參觀電台後，對錄製廣播節目充滿期待。

中金院20日宣布，已與美國華頓商學院、日本早稻田大學教學合作，9月底邀請華頓商學院高階主管到學校開講。11月中與早稻田大學簽署合作備忘錄，雙方共同推動國際學術交流，學生不必出國就有美、日名師駐校授課。

(中時)