訪美遭府妨害言論自由？ 吳敦義：沒表達這意見

前副總統吳敦義夫婦20日下午搭乘中華航空公司班機，啟程前往美國訪問。（陳麒全攝）

媒體詢問總統府審查出訪演講內容是否妨害言論自由？吳敦義回答說，他根本沒有表達（妨害言論自由）這個意見。（陳麒全攝）

前副總統吳敦義夫婦20日下午搭乘中華航空公司班機，啟程前往美國訪問，吳敦義在入關前受訪時表示，這次出訪的申請，總統府方面相當尊重，對他而言沒有困擾，也強調此行訪美與國民黨主席選舉無關。

媒體詢問總統府審查出訪演講內容是否妨害言論自由？吳敦義回答說，總統府要求提出訪問接觸對象他覺得還好，但是要提出演講稿一字不漏備查，他根本沒有表達（妨害言論自由）這個意見。

吳敦義說，他還沒有提出這次訪問美國申請案前，總統府秘書長林碧炤就有打電話給他，祝他9月順風，強調一切都不會有問題。讓他感覺到府方有善意的表達，很尊重他的訪美行程，對他來說並沒有困擾。

吳敦義也說明沒有提出書面演講稿給總統府審查，只寫了25個字的大綱，他演講的題目是：「創新、團結、和平－台灣新願景」，會從這些元素來談台灣的未來發展。

(中時)