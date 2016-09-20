中秋沒回家？華信航空雙十連假加開班次

我要評比

中秋連假有莫蘭蒂與馬勒卡颱風接力襲台，飛機航班大亂，打壞許多民眾的返鄉計畫，華信航空宣布在下一個連續假期雙十節加開班機，方便民眾返鄉探親，今日起開放訂位。

華信航空表示，今年雙十節3天連續假期，秋高氣爽適合小旅行，預期民眾返鄉及出外旅遊非常熱絡，為滿足離島居民返鄉，以及配合連續假期到金門、馬公旅遊的旅客需求，調整飛機運能，在10月7日至10日，增開台北-金門4架次、台北-馬公2架次、台中-馬公4架次，總計增開10架次加班機。

華信指出，今（20）日起開放雙十節加班機訂位，旅客可上華信航空網站，或洽客服專線412-8008訂位購票。

(中時)