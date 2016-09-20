王詩安錄音只撐4小時 超過就「變聲」
王詩安（Diana）3月推出英文新歌〈HOME〉，MV至今已突破千萬人次點閱，這回找來大嘴巴前團員40共同創作〈HOME Remix feat. 40〉，有別於上一首搖滾曲風，改以R&B風格詮釋，40緊張直呼：「我壓力好大，原版點閱率好高。」
有趣的是，Diana有個黃金錄音時段，得把握吃完午餐後的4小時開錄，逾時的話聲音就會不一樣、轉音也不完美，製作團隊集中精神，還邊錄邊改寫合音，趕在黃金時段內拚命完成，收工後大夥全癱軟在沙發上，Diana無力地說：「已用盡全力，沒有辦法再多唱一次了，我們今天錄完啦。」
40則醞釀半個月構思RAP詞，最後把自己關進工作室12個小時才順利「孵出」，錄音時由方大同親自操刀，40笑說：「與大同錄音真的很緊張，過程中感受到團隊對音樂的尊重與用心，很榮幸可以和這麼好的製作人合作。」
(中時)
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