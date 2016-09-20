新竹市創產中心 林智堅：創業最佳據點

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新竹市政府創新產業加速中心今 (20)日正式開幕，市長林智堅表示，未來將與國立清華大學及工業技術研究院的亞洲創客設計中心、創新加速團隊合作，打造為新世代創業家的最佳創新據點。

林智堅指出，新竹市政府與工研院、清大在今年1月簽署合作意向書，三方尋求結合政策、研發能量及學研人才孕育來推動青年創新創業，經過長期討論籌畫，新竹市政府創新產業加速中心今日在清大創新育成大樓9樓舉行開幕典禮。

他說，許多年輕人發想出有創意的產品，但缺乏相關技術與設備，市府主動向勞動部爭取545萬元經費打造青年創新創業的優質平台，除了提供全新的3D列印機、樂高等專業機具，相關休憩設備也一應俱全。

林智堅強調，未來除和清大亞洲創客設計中心 (TVC Studio)合作，也將結合工研院培育的創新加速團隊StarFab Accelerator及3D虛擬劇場等先進設備，協助青年實踐腦海中的創意發想，離創業更近一步，成為為年輕朋友「圓夢的孵化器」，讓新竹市逐步成為頂尖的創新城市。

(工商)