香港台灣月快登場 首次引進美食議題

展現台灣文化及創意的「台灣月」又將登臨香港，本屆活動既是首次引進美食議題，也將強化與港方合作，從過往的單向展示成為一場兩地文化交流的饗宴。

「台灣月」由光華新聞文化中心主辦，是台灣文藝及創意界每年向港人呈現其最新面貌的重要盛會，今年已踏入第11屆，將於10月14日至12月4日舉行。

在活動期間，來自台灣的表演團體將會在香港不同地點演出，包括「關公在劇場」、台北愛樂合唱團等，另有多場與城市變遷有關的講座。

光華中心今天宣布，本屆活動主題為「Taiwan Redesign－從我到我們」，之所以說「從我到我們」，是因為台港團體展開更多合作。

本屆活動另一個特點是首次以台灣美食為主題，當中有台灣美食設計展和論壇等。

廣受台灣各界歡迎的「稻田裡的餐桌計畫」也將與香港薄扶林村合作，合力舉辦一場餐桌活動，讓參與者體會台港跨界料理的新風味。

本屆「台灣月」也著重表現台灣在「社會設計」的面向，意即「為社會創新而設計」，是關於人們如何想像、改造、落實一個更好的社會，以傳遞出台灣的價值與認同。

本屆活動從土地、環境、社會設計到美食議題，既有台灣單向展示，也有與香港雙向交流合作，連同音樂會、劇場演出及講座等，約有60場次的活動。

另外，光華中心前主任盧健英於8月離任後，中心主任一職至今仍然懸空。早前有報導指出，作家胡晴舫可望出任光華中心主任。

外界期望她能夠於10月中來港履新並主持「台灣月」。1050920

(中央社)